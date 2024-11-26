Стало известно о полученной комментатором Рабадановым при задержании с гранатой травме

Хадулаев: при задержании комментатор Рабаданов получил травму, ему окажут помощь

Общественник и спортивный комментатор Рамзан Рабаданов, находящийся в СИЗО, пожаловался на полученную при задержании травму, поэтому сейчас ему необходима медицинская помощь. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Дагестан Шамил Хадулаев в своем Telegram-канале.

По его словам, 25 ноября комиссия ОНК вместе с помощником начальника управления ФСИН Дагестана по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе посетила СИЗО-1 города Махачкалы, где содержится Рабаданов. Он рассказал, что в момент его задержания ему повредили шейные позвонки, и ему срочно нужна помощь в их восстановлении специальным медицинским оборудованием. Рабаданов добавил, что из-за травмы он не может спать. Он также проинформировал о своей непереносимости лактозы и нужде в безглютеновой диете. Администрация СИЗО обещала оказать ему помощь.

Вместе с Рабадановым в камере находятся еще пять человек. У них есть телевизор и холодильник. На условия содержания от них жалоб не поступало.

20 ноября Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте комментатора до 7 января 2025 года. Его задержали 7 ноября на улице Ленина в Махачкале. При нем силовики обнаружили револьвер, патроны и ручную гранату — по словам общественника, оружие и боеприпасы ему подкинули.