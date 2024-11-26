Стало известно о появлении у Черного моря связываемого с провокациями ВСУ самолета США

Военкор Котенок: у Черного моря появился связываемый с провокациями ВСУ борт США

У западного побережья Черного моря вновь появился связываемый с провокациями Вооруженных сил Украины (ВСУ) борт США. Это стало известно из публикации российского военкора Юрия Котенка в Telegram.

Журналист опубликовал кадр с портала Flightradar24, который позволяет в реальном времени отслеживать перемещение различных — в том числе и некоторых военных — бортов. По словам Котенка, обнаруженный им близ Черного моря патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon не раз оказывался в регионе в то же время, как ВСУ пытались нанести удар по причерноморской территории России.

«Появление "Посейдонов" в районе Черного моря неоднократно совпадало по времени с провокациями ВСУ в самой акватории, а также с попытками ударов по Крыму. Ранее борт зачастую работал в паре с БПЛА Global Hawk и/или англо-американскими разведывательными Boeing RC-135», — написал в блоге журналист.

В ночь на вторник, 26 ноября, ВСУ пытались атаковать территорию России десятками беспилотников. Несколько дронов были сбиты и над Крымом.