Стало известно о расстоянии между позициями ВС России и Днепропетровской областью

От позиций ВС России до Днепропетровской области местами осталось 12 километров

Российские военные приближаются к Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации собеседника агентства, местами от позиций Вооруженных сил (ВС) России до Днепропетровской области осталось несколько километров.

«Если оценивать расстояние до Днепропетровской области, то на ряде участков фронта от российских позиций оно не превышает 12 километров напрямую», — уточнили в силовых структурах.

Ранее стало известно об отступлении Вооруженных сил Украины из центра Курахово в Донецкой народной республике. Украинское командование вывело часть группировки в район трубного завода.