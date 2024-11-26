Депутат Дубинский: Зеленский требует от Трампа мирный план по замыслу демократов

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он ждет мирных предложений от избранного президента США Дональда Трампа, было подготовлено не им. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, передает РИА Новости.

Он уточнил, что заявление подготовил действующий госсекретарь Энтони Блинкеном и Демократическая партия как ловушку для республиканца. Дубинский подчеркнул, что если республиканец действительно предложит исключительно свой план, то политика тут же попытаются обвинить в давлении на Украину.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что Украина в настоящее время проигрывает на фронте России. По его словам, военно-политический блок должен увеличивать оборонное производство подобно тому, как это делают Россия и Китай.