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07:13, 26 ноября 2024Мир

Стало известно о заговоре Блинкена и Зеленского из-за Трампа

Депутат Дубинский: Зеленский требует от Трампа мирный план по замыслу демократов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он ждет мирных предложений от избранного президента США Дональда Трампа, было подготовлено не им. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, передает РИА Новости.

Он уточнил, что заявление подготовил действующий госсекретарь Энтони Блинкеном и Демократическая партия как ловушку для республиканца. Дубинский подчеркнул, что если республиканец действительно предложит исключительно свой план, то политика тут же попытаются обвинить в давлении на Украину.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что Украина в настоящее время проигрывает на фронте России. По его словам, военно-политический блок должен увеличивать оборонное производство подобно тому, как это делают Россия и Китай.

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