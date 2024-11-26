Стало известно о жалобах пассажиров на другом рейсе сгоревшего SSJ-100

Пассажир другого рейса сгоревшего в Анталье SSJ-100 писал жалобу в Росавиацию

Пассажиры другого рейса Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшего в Анталье, писали жалобы в авиакомпанию и Росавиацию в феврале. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Один из пассажиров Вячеслав рассказал журналистам, что лайнер «Азимута» выполнял рейс из Антальи в Минеральные Воды. Через несколько минут после взлета люди услышали в салоне сильный гул.

Члены экипажа пытались успокоить взволнованных пассажиров уверениями, что это была нормальная работа двигателя во время набора высоты, однако шум сохранялся на протяжении всего полета. Перепуганные туристы жаловались на головную боль и страх.

После рейса Вячеслав обратился в Росавиацию. Там ему ответили, что после рейса «замечаний по работе двигателей, наличию постороннего шума не было», а во время технического обслуживания неисправностей не выявили.

Самолет Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил жесткую посадку в Анталье 24 ноября. У лайнера произошла течь топлива, после чего он загорелся. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Ущерб от аварии предварительно оценили в два-три миллиарда рублей.