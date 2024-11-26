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10:29, 26 ноября 2024Путешествия

Стало известно о жалобах пассажиров на другом рейсе сгоревшего SSJ-100

Пассажир другого рейса сгоревшего в Анталье SSJ-100 писал жалобу в Росавиацию
Мария Борисова
Мария Борисова

Кадр: Telegram-канал Shot

Пассажиры другого рейса Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшего в Анталье, писали жалобы в авиакомпанию и Росавиацию в феврале. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Один из пассажиров Вячеслав рассказал журналистам, что лайнер «Азимута» выполнял рейс из Антальи в Минеральные Воды. Через несколько минут после взлета люди услышали в салоне сильный гул.

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Члены экипажа пытались успокоить взволнованных пассажиров уверениями, что это была нормальная работа двигателя во время набора высоты, однако шум сохранялся на протяжении всего полета. Перепуганные туристы жаловались на головную боль и страх.

После рейса Вячеслав обратился в Росавиацию. Там ему ответили, что после рейса «замечаний по работе двигателей, наличию постороннего шума не было», а во время технического обслуживания неисправностей не выявили.

Самолет Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил жесткую посадку в Анталье 24 ноября. У лайнера произошла течь топлива, после чего он загорелся. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Ущерб от аварии предварительно оценили в два-три миллиарда рублей.

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