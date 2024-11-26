ZN.UA: украинцы больше доверяют Залужному и Буданову, чем Зеленскому

Украинцы больше доверяют послу страны в Великобритании Валерию Залужному и начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), чем президенту республики Владимиру Зеленскому. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на данные центра «Социальный мониторинг».

Уточняется, что Залужному доверяют 72 процента респондентов, а Буданову — 55 процентов. При этом уровень доверия Зеленскому составляет 44 процента. Кроме того, главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому доверяют 33 процента опрошенных.

Помимо этого, данные опроса свидетельствуют, что Залужный лидирует среди возможных кандидатов на должность президента Украины. Отмечается, что за него проголосовали бы 27 процентов опрошенных. Зеленского согласились переизбрать 16 процентов украинцев. Затем идет бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его поддержали семь процентов респондентов.

В июне Киевский международный институт социологии сообщал, что доверие украинцев к Зеленскому резко снизилось в период военного положения — с 90 процентов в 2022 году до 59 процентов в мае 2024 года. Опрос проводился с 16 по 22 мая путем телефонных интервью, всего в нем участвовало 1002 респондента.