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09:33, 26 ноября 2024Наука и техника

Ступени Ariane 6 отправили на Куру

Первые две ступени для второго пуска ракеты Ariane 6 отправили на Куру
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images

Первые две ступени для второго пуска с космодрома Куру во французской Гвиане ракеты Ariane 6 отправили из порта Бремен в Германии в порт Париакабо. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Судно Canopée должно завершить трансатлантический переход к концу ноября.

Пара боковых ускорителей носителя Ariane 6, по данным компании ArianeGroup, уже находится в Куру.

Ранее издание сообщило, что компания Arianespace перенесла второй пуск ракеты Ariane 6 с конца 2024 года на февраль 2025-го.

В ходе второго запуска носитель должен вывести на околоземную орбиту французский разведывательный спутник Composante Spatiale Optique (CSO) 3. Для этого планируется использовать средне-тяжелую модификацию ракеты (версию Ariane 62 с двумя твердотопливными ускорителями P120C).

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