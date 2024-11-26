Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:01, 26 ноября 2024Силовые структуры

Суд арестовал фигуранта дела о стрельбе в Саратовской области

В Саратовской области суд арестовал на два месяца мужчину за стрельбу в Марксе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Саратовской области арестовал на два месяца мужчину по делу о стрельбе в Марксе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Фигуранту предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105, части 1 статьи 105 и части 2 статьи 222 УК РФ. На основании ходатайства следственных органов и с учетом собранных доказательств суд избрал 41-летнего мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 января 2025 года.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы в Марксе. По данным следователей, причиной инцидента стала ссора между водителями на дороге. В результате конфликта один из мужчин выстрелил в двух других.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Министерство обороны анонсировало ответ на удары ВСУ дальнобойным оружием Запада по России

      РФС выдвинул министра спорта России Дегтярева в кандидаты на пост главы ОКР

      Стало известно о полученной комментатором Рабадановым при задержании с гранатой травме

      Стало известно отношение украинцев к Зеленскому

      Стали известны подробности дела сбежавшего бывшего российского депутата

      Суд арестовал фигуранта дела о стрельбе в Саратовской области

      Россиянин отправил жену в роддом и надругался над их семилетней дочерью

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Huawei представила складной смартфон

      Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше