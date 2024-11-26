Суд арестовал фигуранта дела о стрельбе в Саратовской области

В Саратовской области суд арестовал на два месяца мужчину за стрельбу в Марксе

Суд в Саратовской области арестовал на два месяца мужчину по делу о стрельбе в Марксе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Фигуранту предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105, части 1 статьи 105 и части 2 статьи 222 УК РФ. На основании ходатайства следственных органов и с учетом собранных доказательств суд избрал 41-летнего мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 января 2025 года.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы в Марксе. По данным следователей, причиной инцидента стала ссора между водителями на дороге. В результате конфликта один из мужчин выстрелил в двух других.