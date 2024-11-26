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12:24, 26 ноября 2024Россия

У танцовщицы случился сердечный приступ во время шоу в «Москва-Сити»

MK.RU: в клубе в Москве у танцовщицы из Турции случился сердечный приступ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В ночном клубе в деловом центре «Москва-Сити» у танцовщицы из Турции случился сердечный приступ во время шоу, передает MK.RU.

По данным издания, все произошло в заведении Hefner, расположенном в башне «Федерация». Девушка пришла на работу, стала готовиться к выступлению в гримерке. Спустя некоторое время она пожаловалась на плохое самочувствие. Затем ее начало тошнить.

Коллеги вызвали в клуб бригаду медиков, однако те реанимировать танцовщицу не смогли. Удалось установить, что в Москве девушка жила без регистрации.

Ранее в Екатеринбурге двух 16-летних студенток нашли без сознания посреди улицы. По предварительным данным, россиянки отравились сильнодействующими лекарствами.

Девушек ввели в медикаментозную кому в токсикоцентре психиатрической больницы.

ЖЗЛ
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