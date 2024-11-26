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17:49, 26 ноября 2024Силовые структуры

Украинского агента приговорили к 11 годам колонии за сбор информации в ДНР

В ДНР суд дал 11 лет колонии агенту украинской разведки Винокурову
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор 23-летнему местному жителю Даниилу Винокурову, который был признан виновным в сотрудничестве с украинской разведкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Осужденный совершил преступления, предусмотренные статьями 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства против безопасности России») и 222.1 УК РФ («Покушение на незаконный оборот взрывных устройств»). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей.

Суд установил, что в июне 2023 года Винокуров на территории Украины договорился с представителем местной спецслужбы о сотрудничестве. Затем он в сентябре 2023 года прибыл в Мариуполь якобы для постоянного проживания, однако на самом деле Винокуров занимался сбором информации о местности и объектах городской инфраструктуры для передачи украинской разведке.

Он также обустроил в здании тайник, где хранил составные части для самодельного взрывного устройства. Позже он перепрятал их по месту своего жительства в стене разрушенного гаража. Его нашли и задержали сотрудники ФСБ.

Ранее 26 ноября сообщалось, что Забайкальский краевой суд приговорил к 4 годам заключения журналистку Нику Новак из Читы за конфиденциальное сотрудничество с иностранной организацией.

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