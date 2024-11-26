Узнавшая о съемках своего парня в порно девушка удивилась его реакции

23-летняя девушка рассказала, как узнала, что ее парень в свободное от работы время снимается в фильмах для взрослых. О том, как бойфренд отреагировал на ее возмущение, она рассказала на платформе Reddit.

Автор поста отметила, что узнала о подработке парня спустя полгода отношений. По ее словам, приятельница прислала ей ссылку на непристойный фильм с участием ее партнера. «Это определенно был он, его лицо, татуировки. Я чувствовала, как будто у меня выбили почву из-под ног», — добавила она.

Когда автор публикации спросила у бойфренда, зачем он снимается в порно, он объяснил, что таким образом зарабатывает. При этом парень удивился тому, что его партнерша была шокирована. «Он утверждал, что это "просто работа", но я чувствовала себя преданной. Затем он перевернул ситуацию, заявив, что я веду себя предвзято и лицемерно», — написала девушка и добавила, что рассталась с партнером.

В посте она также поинтересовалась, не слишком ли резко себя повела. Однако пользователи платформы поддержали девушку и раскритиковали ее бывшего бойфренда. Многие отметили, что парень поступил нечестно, не рассказав о своей подработке.

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