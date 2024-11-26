В Афинах начался митинг против визита генсека НАТО Рютте и помощи Украине

В Афинах начался многотысячный митинг против визита генсека НАТО Марка Рютте в Грецию и оказания помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, протестующие скандируют фразу «непрошенный», осуждая приезд Рютте в Афины. Демонстранты также призывают отказаться от вовлечения Греции в конфликты и закрыть военные базы США на территории страны. Кроме того, на митинге озвучиваются требования прекратить отказывать военную поддержку Украине и Израилю.

«Греция вне войны! Закрыть базы США и НАТО. Прекратить военные миссии за пределами страны! Прекратить любую военную помощь режиму [президента Украины Владимира] Зеленского!» — скандируют протестующие.

Организаторами митинга стали Компартия Греции (КПГ) и Коммунистическая молодежь Греции (КНЕ). Демонстрация проходит на фоне переговоров Рютте с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Ранее греческая газета «Катимерини» сообщила, что Кипр планирует вступить в НАТО.