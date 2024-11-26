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04:37, 26 ноября 2024Мир

В Германии оценили шансы Шольца остаться канцлером ФРГ

Политолог Рар: у Шольца крайне низкие шансы остаться канцлером ФРГ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Действующий глава кабмина Германии Олаф Шольц имеет меньше шансов стать канцлером, чем его оппонент, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. Шансы Шольца оценил немецкий политолог Александр Рар, пишет РИА Новости.

По его словам, Мерц видит в России реинкарнацию СССР и готов поставлять Киеву ракеты Taurus. Он отметил, что у Шольца шансы остаться канцлером крайне низкие. «Главная цель Мерца — восстановить лидерство Германии в вопросах внешней и оборонной политики Евросоюза», — добавил он.

Рар подчеркнул, что почти все лидеры стран Европейского союза выступают за ужесточение позиции в отношении России, однако Шольц после официального выдвижения кандидатуры на второй срок снова подтвердил нежелание поставлять Украине ракеты Taurus. Также канцлер не дает разрешения на нанесение ударов вглубь территории России.

При этом у Мерца «непримиримая позиция» в отношении конфликта на Украине, заявил политолог. «Мерц — дитя холодной войны, он видит в России инкарнацию Советского Союза», — сказал Рар.

Ранее Шольц после выдвижения от Социал-демократической партии Германии на второй срок заявил, что продолжает выступать против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus и разрешения бить ими вглубь России, чтобы избежать эскалации конфликта. При этом Шольц заявил о поддержке инициативы предоставления военной помощи Киеву в размере 12 миллиардов евро «из государственного бюджета Германии на 2025 год».

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