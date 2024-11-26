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15:20, 26 ноября 2024Россия

В Госдуме отвергли связь проекта о террористических организациях с легализацией «Талибана»

Депутат Валеев: проект о террористических организациях не связан с «Талибаном»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Внесенный в Госдуму законопроект о механизме исключения организаций из списка террористических не связан с планами по легализации в России движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России). Эту связь отверг депутат Эрнест Валеев, его слова приводит Daily Storm в Telegram.

Как сообщил парламентарий, в проекте закона нет ни слова об этой организации. «Закон носит общеобязательный характер и касается всех организаций и физических лиц, которые попали в такую ситуацию (...) В отношении кого приостановить запрет, будет решать суд», — заявил Валеев.

Он отметил, что при разработке документа депутаты не обсуждали ни имен террористов, ни названий движений.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что возможное исключение «Талибана» из списка террористических организаций объясняется необходимостью оказания помощи Афганистану и недопущения его скатывания в фундаментализм.

ЖЗЛ
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