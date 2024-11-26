В Кремле посоветовали слушать Путина и изучить ядерную доктрину России

Песков: для оценки рисков ядерной эскалации стоит изучить ядерную доктрину РФ

Для оценки существующих рисков ядерной эскалации стоит внимательно изучить ядерную доктрину России и слушать заявления российского лидера Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Нужно читать соответствующие документы доктринального характера, которые были за последние несколько недель приняты в Российской Федерации, внимательно слушать заявления президента Путина», — сказал представитель Кремля.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что США и Великобритания негласно подталкивают Украину к ядерному терроризму и эскалации вооруженного конфликта.