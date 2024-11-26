В Кремле высказались о продаже «Северного потока — 2»

Песков: не слышал о планах «Газпрома» продавать «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о продаже газопровода «Северный поток — 2». Его процитировало ТАСС.

По словам Пескова, он не слышал, чтобы все акционеры «Газпрома» выступили за то, что выставить на продажу данный объект. Неизвестно ему и о том, чтобы российская сторона в лице данной компании выражала желание избавиться от трубопровода.

Ранее американский инвестор Стивен Линч попросил у правительства США лицензию на участие в торгах, если газопровод «Северный поток — 2» выставят на аукцион. По мнению предпринимателя, если Соединенные Штаты получат данный трубопровод, то смогут превратить его в рычаг давления на Россию в мирных переговорах. Более того, Вашингтон сможет контролировать энергоснабжение Европы до завершения эпохи ископаемого топлива.

Комментируя данный поступок Линча, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских усомнился в возможности продажи газопровода частным лицам. Он считает, что к этому нет никаких предпосылок. Что касается заявления бизнесмена, то оно лишь подтвердило востребованность «Северного потока — 2» для всей Европы.