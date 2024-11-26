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15:58, 26 ноября 2024Бывший СССР

В Литве заявили о готовности рассмотреть отправку войск на Украину

Глава МИД Литвы: мы готовы рассмотреть возможность отправки войск на Украину
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литва готова рассмотреть варианты отправки войск на территорию Украины. Об этом заявил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис, передает «Spuntik Литва».

«Может потребоваться, чтобы европейские солдаты появились на украинской земле (...), и Литва всегда открыта к рассмотрению таких вариантов», — заявил Ландсбергис.

Он добавил, что странам Запада якобы стоит «послать россиянам очень четкий сигнал» об использовании гибридных атак и том, какие красные линии нельзя пересекать.

Ранее Ландсбергис назвал текущую стратегию ЕС по поддержке Украины провалом. По его мнению, Брюсселю необходимо выработать новый подход.

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