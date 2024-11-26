В Литве заявили о готовности рассмотреть отправку войск на Украину

Литва готова рассмотреть варианты отправки войск на территорию Украины. Об этом заявил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис, передает «Spuntik Литва».
«Может потребоваться, чтобы европейские солдаты появились на украинской земле (...), и Литва всегда открыта к рассмотрению таких вариантов», — заявил Ландсбергис.
Он добавил, что странам Запада якобы стоит «послать россиянам очень четкий сигнал» об использовании гибридных атак и том, какие красные линии нельзя пересекать.
Ранее Ландсбергис назвал текущую стратегию ЕС по поддержке Украины провалом. По его мнению, Брюсселю необходимо выработать новый подход.