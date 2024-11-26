В Московской области мигранты избили двух человек из-за песни

Группа мигрантов избила двух человек в Балашихе из-за религиозной песни

Группа молодых мигрантов избила двух человек в Балашихе. Об этом сообщает в Telegram-канале Daily Storm.

Иностранные граждане позвали молодых людей на встречу и потребовали объясниться, поскольку одному из мигрантов показалось, что они издевались над религиозной песней.

Пострадавший сообщил, что конфликт произошел еще в мае прошлого года. Однако видеозапись, на которой пострадавшие якобы высмеивают религиозную песню, появилась в Сети только недавно.

По словам пострадавших, они не знали, что песня, которую они коверкали, — религиозная. Они принесли извинения компании мигрантов, однако это не помогло. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 20-летнего мигранта из Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. По данным РЕНТ ТВ, безработный мигрант проживал в квартире сожительницы, где на протяжении нескольких месяцев насиловал 15-летнюю дочь хозяйки, которая не сразу решилась рассказать матери о происходящем.