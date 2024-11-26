В Москве охранник проломил гостю голову за курение в помещении

Mash: в Москве охранник пивного бара проломил гостю голову за курение

Охранник пивного ресторана в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы проломил голову гостю из-за курения в помещении. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, посетитель немного выпил и решил закурить возле лестницы в баре. Мужчине сделал замечание сотрудник заведения. В ответ гость стал грубить, охранник же не сдержался и нанес оппоненту удар справа.

Горожанин рухнул на пол и повредил голову.

Его привезли в реанимацию в состоянии глубокой комы. 40-летнего охранника бара задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мужчину осудили на 17 лет за расправу над охранником и похищение денег компании.