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13:28, 26 ноября 2024Россия

В Москве охранник проломил гостю голову за курение в помещении

Mash: в Москве охранник пивного бара проломил гостю голову за курение
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Охранник пивного ресторана в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы проломил голову гостю из-за курения в помещении. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, посетитель немного выпил и решил закурить возле лестницы в баре. Мужчине сделал замечание сотрудник заведения. В ответ гость стал грубить, охранник же не сдержался и нанес оппоненту удар справа.

Горожанин рухнул на пол и повредил голову.

Его привезли в реанимацию в состоянии глубокой комы. 40-летнего охранника бара задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мужчину осудили на 17 лет за расправу над охранником и похищение денег компании.

ЖЗЛ
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