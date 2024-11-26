Небензя: санкции Запада нарушают права человека

Введенные Западом односторонние санкции не только усугубляют гуманитарные кризисы, но и нарушают права человека, что приводит к углублению страданий мирного населения. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, его слова приводит сайт постоянного представительства РФ.

Он отметил, что санкции нарушают финансовые и экспортно-торговые операции, что приводит к ограничению закупок лекарств, продовольствия и технологий, необходимых для поддержания общества.

«В таких условиях гуманитарные организации вынуждены постоянно корректировать свои планы или даже отказываться от их реализации. Если же гуманитарщики пытаются обойти санкции в целях доставки критически важных товаров для простых граждан, они рискуют попасть в санкционные списки, что может повлечь за собой гражданское или даже уголовное преследование. В результате гуманитарные организации вынуждены действовать в "серой зоне", где их действия могут быть неверно истолкованы, что еще больше усложняет процесс гуманитарного реагирования», — сказал Небензя.

Постпред России подчеркнул, что вторичные санкции также оказывают деструктивное воздействие на гуманитарные миссии. В завершении Небензя отметил, что санкции являются посягательством на «закрепленные в Уставе ООН принципы суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела и международного сотрудничества».

Ранее Небензя заявил, что оставленное армией США в Афганистане оружие может перейти к террористам.