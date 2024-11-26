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19:08, 26 ноября 2024Бывший СССР

В отношении полицейского завели дело за издевательства над пострадавшей от изнасилования

В Харьковской области завели дело на полицейского, издевавшегося над жертвой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Харьковской области завели дело в отношении полицейского, который издевался над пострадавшей от иностранных наемников. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, женщина из села Глубокое обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании со стороны иностранных наемников. Связавшейся с ней сотрудник начал просить ее рассказать неприятные подробности произошедшего. Также он в приказном тоне потребовал включить камеру телефона и показать документы потерпевшей и членов ее семьи.

Ранее сообщалось, что полковника российской полиции задержали по подозрению в сексуальном насилии над дочерью.

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