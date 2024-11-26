В отношении полицейского завели дело за издевательства над пострадавшей от изнасилования

В Харьковской области завели дело на полицейского, издевавшегося над жертвой

В Харьковской области завели дело в отношении полицейского, который издевался над пострадавшей от иностранных наемников. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, женщина из села Глубокое обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании со стороны иностранных наемников. Связавшейся с ней сотрудник начал просить ее рассказать неприятные подробности произошедшего. Также он в приказном тоне потребовал включить камеру телефона и показать документы потерпевшей и членов ее семьи.

Ранее сообщалось, что полковника российской полиции задержали по подозрению в сексуальном насилии над дочерью.