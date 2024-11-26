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15:02, 26 ноября 2024Россия

В России чиновницу отстранили от работы после видео с избиением женщины в салоне красоты

Замглавы Гулькевичского района Кливцову отстранили после видео избиения женщины
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Первого замглавы Гулькевичского района Краснодарского края Олесю Кливцову отстранили от должности после публикации видео, на котором похожая на чиновницу женщина жестоко избивает сотрудницу салона красоты. Об отстранении сообщила пресс-служба администрации муниципалитета в Telegram-канале.

«По факту публикации в сети интернет видео, на котором запечатлена женщина, похожая на первого заместителя главы Гулькевичского района Олесю Кливцову, назначена служебная проверка», — говорится в сообщении.

Там не приводится других данных о происшествии.

Видеозапись с участием женщины, похожей на чиновницу, опубликовали в сети 26 ноября. На кадрах, снятых в салоне красоты «Деталь» на Кубани, похожая на Кливцову женщина берет сотрудницу салона за волосы и ударяет лицом о стойку ресепшена с вопросом «дозвонилась?». Получив отрицательный ответ, она начинает таскать женщину за волосы и бить ее — слышны звуки хлестких ударов. Похожая на Кливцову посетительница салона также спрашивает у жертвы, зачем она лезет в чужую семью, и отводит ее подальше от камеры. Параллельно с этим в кадр попадает мужчина, который пытается успокоить агрессивную посетительницу, на что та в ответ в приказном тоне говорит отключить ему камеры видеонаблюдения.

ЖЗЛ
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