В России чиновницу отстранили от работы после видео с избиением женщины в салоне красоты

Первого замглавы Гулькевичского района Краснодарского края Олесю Кливцову отстранили от должности после публикации видео, на котором похожая на чиновницу женщина жестоко избивает сотрудницу салона красоты. Об отстранении сообщила пресс-служба администрации муниципалитета в Telegram-канале.
«По факту публикации в сети интернет видео, на котором запечатлена женщина, похожая на первого заместителя главы Гулькевичского района Олесю Кливцову, назначена служебная проверка», — говорится в сообщении.
Там не приводится других данных о происшествии.
Видеозапись с участием женщины, похожей на чиновницу, опубликовали в сети 26 ноября. На кадрах, снятых в салоне красоты «Деталь» на Кубани, похожая на Кливцову женщина берет сотрудницу салона за волосы и ударяет лицом о стойку ресепшена с вопросом «дозвонилась?». Получив отрицательный ответ, она начинает таскать женщину за волосы и бить ее — слышны звуки хлестких ударов. Похожая на Кливцову посетительница салона также спрашивает у жертвы, зачем она лезет в чужую семью, и отводит ее подальше от камеры. Параллельно с этим в кадр попадает мужчина, который пытается успокоить агрессивную посетительницу, на что та в ответ в приказном тоне говорит отключить ему камеры видеонаблюдения.