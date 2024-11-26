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15:00, 26 ноября 2024Экономика

В России оценили риск остаться без рыбы

Информагентство по рыболовству: рыбы в России вдоволь, дефицита не будет
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Запрет на вылов той или иной рыбы не оказывает сильного влияния на отрасль. Об этом заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Его процитировало «360».

В подтверждение Савельев напомнил, что в России два десятилетия был запрещен вылов иваси. Однако на рыболовной отрасли это не сказалось, сейчас данный вид рыбы снова продается.

«Воблу запретили ловить, но это бывает. И иваси 20 лет не ловили, а сейчас запас вновь пополняется», — сказал он.

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По мнению Савельева, рыба в России подорожает, но дефицита не будет «ни при каких обстоятельствах», так как «рыбы у нас вдоволь».

Ранее сообщалось, что Минсельхоз ввел запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море на весь 2025 год. Причиной такого решения стало резкое сокращение популяции этой рыбы. Оказалось, что за 20 лет запасы воблы упали больше чем в два раза, а улов — в шесть раз. Кроме того, запрещен вылов плотвы в семи районах Астраханской области.

До этого во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) заявили, что главной причиной резкого сокращения запасов воблы стали обмеление Каспия и низкие объемы сброса воды с гидроузлов на Волге.

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