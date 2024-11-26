В России оценили риск остаться без рыбы

Информагентство по рыболовству: рыбы в России вдоволь, дефицита не будет

Запрет на вылов той или иной рыбы не оказывает сильного влияния на отрасль. Об этом заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Его процитировало «360».

В подтверждение Савельев напомнил, что в России два десятилетия был запрещен вылов иваси. Однако на рыболовной отрасли это не сказалось, сейчас данный вид рыбы снова продается.

«Воблу запретили ловить, но это бывает. И иваси 20 лет не ловили, а сейчас запас вновь пополняется», — сказал он.

По мнению Савельева, рыба в России подорожает, но дефицита не будет «ни при каких обстоятельствах», так как «рыбы у нас вдоволь».

Ранее сообщалось, что Минсельхоз ввел запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море на весь 2025 год. Причиной такого решения стало резкое сокращение популяции этой рыбы. Оказалось, что за 20 лет запасы воблы упали больше чем в два раза, а улов — в шесть раз. Кроме того, запрещен вылов плотвы в семи районах Астраханской области.

До этого во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) заявили, что главной причиной резкого сокращения запасов воблы стали обмеление Каспия и низкие объемы сброса воды с гидроузлов на Волге.