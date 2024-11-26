В России предложили узаконить привязанные к криптовалюте банковские карты

В Госдуме предложили узаконить в РФ работающие с криптовалютой банковские карты

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил узаконить в РФ платежную карту, которая позволяет проводить как банковские операции, так и работать с криптовалютами. Соответствующие предложения политика приводит ТАСС.

По словам депутата, на встрече с «одним азиатским банкиром» ему предложили выпустить платежную карту, которая, обладая традиционным функционалом, также будет привязана к распределенному реестру.

«Почему бы и у нас такой инструмент не внедрить», — приводит агентство слова Аксакова. Он подчеркнул, что решение позволило бы справиться со многими проблемами, связанными с санкционными ограничениями, а реализовать его возможно с учетом уровня цифровизации в стране.

Во вторник, 26 ноября, Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс о налогообложении криптовалют, инициированные правительством РФ. Документ признает криптовалюту имуществом. Речь идет в том числе о цифровых активах, используемых в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам в рамках экспериментального режима.