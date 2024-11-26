69-я параллель
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10:10, 26 ноября 202469-я параллель

В российском поселке женщинам разрешили не ходить на работу

В якутском поселке Тикси женщинам разрешили не ходить на работу из-за ветра
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В поселке Тикси Булунского района Якутии женщинам разрешили не ходить на работу из-за ветра, порывы которого там доходили до 38 метров в секунду. Об этом сообщило агентство «Ясиа».

Глава российского поселка Наталья Султанова отметила, что из-за непогоды второй день не работают детские сады и школы.

Кроме того, женщинам, чей труд не связан с непрерывным производством, разрешили не работать, уточнила она.

Жители Тикси также рассказали, что в связи с непогодой могут отключить электроэнергию в некоторых районах.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что на текущей неделе более 15 российских регионов ожидает непогода, в том числе штормовой ветер, сильные осадки, гололед.

Он подчеркнул, что самая сложная погодная ситуация будет наблюдаться в Мурманской области и Приморском крае, где ожидается сильный снег и метель.

ЖЗЛ
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