В российском поселке женщинам разрешили не ходить на работу

В якутском поселке Тикси женщинам разрешили не ходить на работу из-за ветра

В поселке Тикси Булунского района Якутии женщинам разрешили не ходить на работу из-за ветра, порывы которого там доходили до 38 метров в секунду. Об этом сообщило агентство «Ясиа».

Глава российского поселка Наталья Султанова отметила, что из-за непогоды второй день не работают детские сады и школы.

Кроме того, женщинам, чей труд не связан с непрерывным производством, разрешили не работать, уточнила она.

Жители Тикси также рассказали, что в связи с непогодой могут отключить электроэнергию в некоторых районах.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что на текущей неделе более 15 российских регионов ожидает непогода, в том числе штормовой ветер, сильные осадки, гололед.

Он подчеркнул, что самая сложная погодная ситуация будет наблюдаться в Мурманской области и Приморском крае, где ожидается сильный снег и метель.