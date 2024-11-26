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10:02, 26 ноября 2024Россия

В российском регионе женщина не смогла разбудить сына после жаропонижающего

В Екатеринбурге постоялица фонда не смогла разбудить сына после жаропонижающего
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Omar Lopez / Unsplash

В Екатеринбурге постоялица благотворительного фонда, которая проживала там вместе с шестимесячным сыном, не смогла его разбудить после того, как дала ему жаропонижающее средство. Об этом стало известно Ura.ru.

Источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что россиянка перебралась в учреждение вместе с ребенком около недели назад. Спустя некоторое время мальчик заболел — у него появилась температура, рвота и понос.

По словам собеседника, родительница предпочла не обращаться к медикам, а стала лечить сына самостоятельно. Утром она встала проверить мальчика в кроватке и обнаружила, что тот не дышит.

Реанимировать ребенка не удалось. Следователи пока произошедшее не комментировали.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске годовалый ребенок не проснулся после тихого часа в частном детском саду.

ЖЗЛ
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