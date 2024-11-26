В «Ростехе» объяснили инциденты с самолетами Superjet 100

В «Ростехе» связали инциденты с Superjet 100 с человеческими факторами

В госкорпорации «Ростех» связали инциденты с самолетами Superjet 100 (SSJ-100) с человеческими или внешними факторами. Заявление пресс-службы приводит РИА Новости.

В сообщении говорится, что по надежности SSJ-100 не уступают лайнерам аналогичного класса зарубежного производства. Согласно данным за 2024 год, регулярность вылетов воздушных судов этого типа составляет 98 процентов, объяснили в «Ростехе». Там добавили, что в статистике авиаинцидентов можно увидеть самолеты всех производителей, включая Boeing, Airbus и Embraer.

В пресс-службе госкорпорации также призвали «не демонизировать Superjet» и подчеркнули, что даже лучшие воздушные суда не застрахованы от плохой погоды, ошибок обслуживания или пилотирования.

Ранее сообщалось, что 24 ноября произошло сразу пять инцидентов с самолетами SSJ-100. В их числе — пожар в самолете авиакомпании «Азимут», который начался после посадки в аэропорту Антальи.