В США сравнили передачу Украине ядерного оружия с госизменой

Возможная передача Джо Байденом ядерного оружия Украине противоречит Конституции США, это решение равносильно госизмене. Об этом сообщила конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин на своей странице в социальной сети X.
«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно, это акт государственной измены», — заявила конгрессвумен.
Тэйлор-Грин задалась вопросом, планирует ли администрация Байдена предотвратить передачу власти избранному президенту США Дональду Трампу, развязав ядерную войну.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Запад от передачи Киеву ядерного оружия на фоне обновления ядерной доктрины России.