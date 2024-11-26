Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:01, 26 ноября 2024Мир

В США сравнили передачу Украине ядерного оружия с госизменой

США могут обвинить Байдена в измене в случае передачи Киеву ядерного оружия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Возможная передача Джо Байденом ядерного оружия Украине противоречит Конституции США, это решение равносильно госизмене. Об этом сообщила конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин на своей странице в социальной сети X.

«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно, это акт государственной измены», — заявила конгрессвумен.

Тэйлор-Грин задалась вопросом, планирует ли администрация Байдена предотвратить передачу власти избранному президенту США Дональду Трампу, развязав ядерную войну.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Запад от передачи Киеву ядерного оружия на фоне обновления ядерной доктрины России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ использовали новые дроны для удара по России. Чем опасны и на что способны американские Switchblade?

      Анджелина Джоли в облегающем наряде с декольте снялась для Vogue

      Лжепомощник российского губернатора ушел из колонии на СВО

      Курс доллара преодолел отметку в 105 рублей

      Россиянка настояла на вскрытии цинкового гроба бойца СВО и оказалась права

      ФСБ задержала полковника полиции за злоупотребление полномочиями

      Названа лучшая десятиминутная тренировка для избавления от пивного живота

      Российская соцсеть сократила уровень токсичности в комментариях

      Шольц заявил о намерении продолжать контакты с Путиным

      В России отреагировали на массированную атаку дронов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше