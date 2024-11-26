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21:17, 26 ноября 2024Мир

В США заявили о влиянии Китая на отношения КНДР с Россией

Блинкен: США считают, что Китай должен повлиять на отношения между РФ и КНДР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

США полагают, что Китай должен оказать давление на Россию и КНДР на фоне утверждений о якобы отправке корейских солдат на российскую территорию. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Мы уже некоторое время работаем вместе над усилением давления на Северную Корею, в том числе с помощью санкций», — сказал Блинкен.

Он добавил, что, в случае если Пекин не сможет сыграть важную роль и использовать свое влияние на КНДР, США и их союзники предпримут дальнейшие шаги по укреплению собственных сил сдерживания и обороноспособности. Хотя эти шаги и не будут направлены против Китая, Пекину они не понравятся, отметил Блинкен.

Ранее бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил, что действующий президент США Джо Байден может начать третью мировую войну до ухода с поста главы государства.

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