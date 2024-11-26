Великобритания пообещала ответить на высылку дипломата из России

Великобритания пригрозила ответом после высылки из России второго секретаря политотдела посольства Эдварда Уилкса. Об этом заявил представитель МИД Соединенного королевства, сообщает РИА Новости.
Британское внешнеполитическое ведомство назвало «необоснованными» обвинения России в адрес дипломатов посольства в Москве. «Это не первый случай, когда российские власти выдвигают злонамеренные и необоснованные обвинения против наших сотрудников», — говорится в сообщении.
В МИД Британии пообещали ответить «надлежащим» образом, однако при этом не уточнили, какие именно действия будут предприняты.
Ранее Россия ввела санкции против 30 граждан Великобритании в качестве ответной меры на враждебные действия. В российском МИД отметили, что работа над расширением «стоп-листа» будет продолжена.