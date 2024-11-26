Власти Москвы стали покупать у частной компании статистику бронирований

«Ъ»: Мостуризм стал покупать данные по бронированиям у Aviasales

Власти Москвы стали покупать данные о бронированиях у сервиса Aviasales. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

Отмечается, что статистика частной компании необходима Мостуризму для оценки процессов, происходящих в туристической отрасли. Ведомство планирует проанализировать спрос и предложение, чтобы понять аудиторию, для которой необходимо развивать проекты.

Журналисты обратили внимание, что Мостуризм уже получает информацию о туристах из разных источников. В их числе ведомственная статистика, «СберАнатилика», данные МТС и поисковиков, отчеты международных организаций и опросы.

Ранее россиянам раскрыли самые подорожавшие направления для поездок по стране. В их число вошли Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды.