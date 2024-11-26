Внешность 52-летнего Бена Аффлека привлекла внимание журналистов

Американский актер Бен Аффлек привлек внимание журналистов изменениями во внешности. Снимки публикует Page Six.

Папарацци запечатлели 52-летнюю знаменитость за рулем автомобиля в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах видно, что телезвезда отрастил длинную бороду.

В августе Бен Аффлек неожиданно сменил имидж на фоне слухов о предстоящем разводе с певицей Дженнифер Лопес.

Слухи о скором разводе голливудского актера Бена Аффлека и американской певицы Дженнифер Лопес спустя два года брака появились в середине мая. По данным инсайдеров, артист уже съехал из их общего пентхауса, и супруги начали подготовку к бракоразводному процессу.

