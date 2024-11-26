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20:59, 26 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали два города в Запорожской области

ВСУ атаковали Васильевку и Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Тицкий_на_Юге»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали города Васильевка и Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале.

«Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьет по гражданской инфраструктуре», — написал чиновник.

По его словам, украинские военные атаковали гражданскую инфраструктуру городов. Так, в Васильевке целью украинского беспилотника стало здание почтового отделения, однако его удалось сбить российским военным. Каменка-Днепровская подверглась обстрелу со стороны артиллерии ВСУ.

Ранее украинские военные атаковали пассажирский автобус в Новой Каховке Херсонской области. Сообщается, что удары по населенному пункту были нанесены из 120-миллиметрового миномета.

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