ВСУ атаковали два города в Запорожской области

ВСУ атаковали Васильевку и Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали города Васильевка и Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале.

«Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьет по гражданской инфраструктуре», — написал чиновник.

По его словам, украинские военные атаковали гражданскую инфраструктуру городов. Так, в Васильевке целью украинского беспилотника стало здание почтового отделения, однако его удалось сбить российским военным. Каменка-Днепровская подверглась обстрелу со стороны артиллерии ВСУ.

Ранее украинские военные атаковали пассажирский автобус в Новой Каховке Херсонской области. Сообщается, что удары по населенному пункту были нанесены из 120-миллиметрового миномета.