Западные авиакомпании сократили число рейсов в Китай из-за России

Европейские и американские авиакомпании сократили число рейсов в Китай

Европейские и американские авиакомпании стали сокращать число рейсов в Китай из-за того, что им нельзя использовать воздушное пространство России. Об этом сообщило РИА Новости.

Как пишет источник, западные перевозчики вынуждены летать в обход России, из-за чего длительность рейсов растет, а компании терпят издержки. В результате некоторые маршруты закрываются.

«Например, Finnair лишилась около 80 процентов направлений», — обратил внимание основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. Так, если в августе 2019 года авиакомпания выполняла 42 рейса в неделю из Хельсинки в Китай, то к августу 2024 года она сократила их количество до трех. Также снизилась интенсивность полетов в Гонконг.

Аналогичные меры принимают крупнейшая авиакомпания США American Airlines, британская Brutish Airways и австралийская Qantas. Всего, по подсчетам российского Минтранса, облет воздушного пространства РФ обходится иностранным перевозчикам в 37,5 миллиона долларов в неделю — 1,95 миллиарда в год.

Ранее россиянам раскрыли подешевевшую страну Европы. Выяснилось, что за два года билеты на Кипр для российских туристов стали стоить меньше.