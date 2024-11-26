Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:56, 26 ноября 2024Путешествия

Западные авиакомпании сократили число рейсов в Китай из-за России

Европейские и американские авиакомпании сократили число рейсов в Китай
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Европейские и американские авиакомпании стали сокращать число рейсов в Китай из-за того, что им нельзя использовать воздушное пространство России. Об этом сообщило РИА Новости.

Как пишет источник, западные перевозчики вынуждены летать в обход России, из-за чего длительность рейсов растет, а компании терпят издержки. В результате некоторые маршруты закрываются.

Материалы по теме:
«Сидите дома и не позорьтесь!» Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
«Сидите дома и не позорьтесь!»Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
6 июля 2022
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля 2022

«Например, Finnair лишилась около 80 процентов направлений», — обратил внимание основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. Так, если в августе 2019 года авиакомпания выполняла 42 рейса в неделю из Хельсинки в Китай, то к августу 2024 года она сократила их количество до трех. Также снизилась интенсивность полетов в Гонконг.

Аналогичные меры принимают крупнейшая авиакомпания США American Airlines, британская Brutish Airways и австралийская Qantas. Всего, по подсчетам российского Минтранса, облет воздушного пространства РФ обходится иностранным перевозчикам в 37,5 миллиона долларов в неделю — 1,95 миллиарда в год.

Ранее россиянам раскрыли подешевевшую страну Европы. Выяснилось, что за два года билеты на Кипр для российских туристов стали стоить меньше.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Акт государственной измены». В США предостерегли Байдена от одного действия в отношении Украины. О чем идет речь?

      Шольц заявил о намерении продолжать контакты с Путиным

      В России отреагировали на массированную атаку дронов ВСУ

      В США рассказали об изучении российского Т-90

      В лагере культа нашли 12 дарующих сверхспособности мумий

      В США удивились решению Конгресса уйти на каникулы

      Российская стюардесса раскрыла размеры зарплат бортпроводниц Emirates

      Петербургская школьница выпала с 13-го этажа и выжила

      Россия выразила надежду на провал цветной революции в Грузии

      В США сравнили передачу Украине ядерного оружия с госизменой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше