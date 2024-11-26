Западный союзник Киева заявил о новом пакете военной помощи

Глава МИД Италии Таяни: Рим работает над десятым пакетом военной помощи Украине

Рим верен своим партнерским обязательствам и уже работает над очередным, десятым пакетом военной помощи Украине. Об этом в ходе пресс-конференции по окончанию встреч министров иностранных дел G7 заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, сообщает Reuters.

«Министерство обороны [Италии] ведет работу над тем, чтобы понять, что можно отправить. В этом нет траты времени со стороны Италии. Я не знаю, когда он будет подписан. Министерство [обороны] работает над этим продолжительное время», — рассказал министр.

Ранее глава украинского дипломатического ведомства Андрей Сибига и его итальянский коллега Таяни встретились на полях встречи глав МИД стран G7, чтобы обозначить пункты расширения оборонного сотрудничества Киева и Рима против России. «Обсудили расширение сотрудничества в области обороны, смягчение угроз, исходящих от России, и роль Италии в восстановлении Украины», — написал Сибига в социальной сети Х. Таяни, в свою очередь, отметил, что поддерживает интеграцию Украины в НАТО.