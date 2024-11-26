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17:30, 26 ноября 2024Ценности

Житель Казахстана сделал татуировку с портретом SHAMAN

Фанат SHAMAN из Казахстана сделал себе татуировку с его портретом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Двач»

Фанат российского певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, сделал себе татуировку с его лицом. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

Журналисты поделились видео, в котором мужчина продемонстрировал на своем теле портрет кумира. Кроме того, по информации канала, в настоящий момент житель Казахстана пытается изменить внешний вид, чтобы стать похожим на артиста.

В августе сообщалось, что фанаты оценили внешность российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова с тату по всему телу. Тогда певец поделился снимком, на котором предстал, сидя на борту мини-яхты в рваных черных шортах и белой оверсайз-майке.

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