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06:05, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

Звезда порнофильма раскрыла необычные требования к бойфрендам

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Holly Randall Unfiltered / Youtube

Американская звезда реалити-шоу Фара Абрахам, снявшаяся в нескольких порнофильмах, раскрыла свои требования к бойфрендам. В подкасте Holly Randall Unfiltered, доступном на YouTube, она заявила, что просит мужчин подписывать соглашение о неразглашении.

«Мои бойфренды сдают тесты на половые инфекции, я могу заставить их сделать вазэктомию. Некоторые из парней ради меня проходили крещение», — также рассказала Абрахам.

Звезда порнофильмов добавила, что ценит себя и считает достойной многого. По словам Абрахам, ей нужен мужчина, который будет всегда рядом с ней и будет готов быть полностью вовлеченным в отношения. «Мне не нужен тот, кто будет играть с моими эмоциями и тратить мое время зря», — пояснила Абрахам.

Ранее американский порноактер Вэн Уайлд рассказал, что у него существует строгий черный список коллег-женщин, с которыми он отказывается работать. В частности, он заявил, что добавляет порноактрис в этот список, если они часто отменяют съемку.

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