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09:11, 24 октября 2024Интернет и СМИ

Порноактер рассказал о черном списке коллег-женщин

Кадр: Pillow Talk / YouTube

Известный американский порноактер Вэн Уайлд рассказал, что у него существует строгий черный список коллег-женщин, с которыми он отказывается работать. Об этом он заявил в шоу Pillow Talk, выпуск доступен на YouTube.

«Если ты ненормальная, если ты устраиваешь проблемы на съемке, не приходишь вовремя. (...) Если ты постоянно отменяешь съемку, то попадаешь в черный список — и все», — назвал он причины для включения в список. Порноактер пояснил, что добавляет в него актрис, которые дважды повторяют эти действия.

Уайлд также заявил, что не исключает коллег из этого списка.

Ранее американская порнозвезда Ана Фокс раскрыла неожиданное для нее последствие карьеры в секс-индустрии. По ее словам, она не ожидала, что фанаты будут сильно увлечены ею.

Перед этим порнозвезда Элисон Рей назвала причины прихода в секс-индустрию. В частности, она заявила, что начала сниматься в порно, так как это позволяет ей заниматься сексом с привлекательными людьми.

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      Олег Давыдов
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