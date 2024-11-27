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04:09, 27 ноября 2024Мир

Байден нахамил журналисту за вопрос об Израиле

Байден нахамил журналисту за вопрос об Израиле и Ливане
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Джо Байден нахамил журналисту, который спросил про сделку о перемирии между Израилем и ливанским движением «Хезболла», говорится на сайте, где публикуются транскрипты пресс-пула Белого дома.

Сначала у уходящего американского лидера поинтересовались, добьется ли Байден перемирия в секторе Газа до ухода с поста президента. «Я думаю, да. Я надеюсь. Я молюсь», — ответил он. В качестве следующего вопроса, у главы государства спросили, чем сделка Израиля и Хезболлы отличается от других предыдущих попыток добиться мира в регионе. «Если вы не видите этого, вам не следует заниматься репортажами. Это очень разное», — сказал Байден.

Ранее уходящий американский лидер пообещал, что Израиль ответит, если «Хезболла» нарушит условия перемирия. «Если "Хезболла" или кто-то еще нарушит сделку и будет представлять прямую угрозу Израилю, у Израиля сохраняется право на самооборону в рамках международного права», — подчеркнул он.

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