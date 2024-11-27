Во Франции раскритиковали беспошлинный импорт одного вида товаров с Украины

В парламенте Франции раскритиковали беспошлинный импорт пшеницы с Украины

Член парламента Франции Софи Вагине-Рикур раскритиковала беспошлинный импорт пшеницы из Украины в страны Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в обращении депутата к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар. Текст письма Вагине-Рикур изучила «Лента.ру».

«Чтобы поддержать Украину и "ее военные усилия", вот уже более двух лет Европейский Союз разрешает ей экспортировать пшеницу без каких-либо квот или таможенных пошлин. Некоторые французские фермеры сегодня справедливо задаются вопросом, не способствует ли эта мера недобросовестной конкуренции. Объемы украинской пшеницы, экспортируемой в 27 стран-членов союза, выросли в 17 раз в 2023 году с 351 000 тонн до войны с Россией до более чем шести миллионов тонн, согласно данным Европейской комиссии», — пишет она.

Если в начале 2024 года на некоторые украинские сельскохозяйственные товары были наложены определенные ограничения, в частности, с возвратом таможенных пошлин сверх определенного объема экспорта, то пшеница и ячмень были исключены из этого списка. Таким образом, столкнувшись с этой недобросовестной конкуренцией, снижением цен, а также с последующими суровыми погодными условиями, которые подрывают урожай, французские производители пшеницы находятся в опасности Софи Вагине-Рикур член парламента Франции

Кроме того, депутат напоминает, что цена на французскую пшеницу, стоимость которой составляла от 350 до 410 евро за тонну для экспорта во втором квартале 2022 года, сейчас составляет всего 213 евро. В связи с этим депутат просить министра рассказать о мерах, которые планируется принят для защиты французских производителей.

Ранее член парламента Франции Жордан Гиттон пожаловался на последствия поставок сахара с Украины для французской экономики. «Европейский Союз, помимо того, что не защищает французскую свекольную отрасль, разрешает импорт свеклы, которая не соответствует стандартам, установленным для французских производителей свеклы. Действительно, на Украине можно использовать 29 активных веществ (фунгициды, инсектициды, гербициды), которые запрещены в Европейском Союзе», — объяснял он.