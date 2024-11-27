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19:29, 27 ноября 2024Путешествия

Бортпроводники поделились секретами выживания во время перелетов в праздничные дни

CNN: бортпроводники посоветовали оставить время для стыковок рейсов в праздники
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анна Майорова / ТАСС

Бортпроводники поделились секретами «выживания» во время перелетов в праздничные дни — они посоветовали оставлять время для стыковок рейсов и не путешествовать впритык к событию. Об этом они рассказали в беседе с CNN.

Член экипажа из Флориды Хантер Смит-Лихас заметил, что всегда следует брать билеты с вылетом за день до праздника, чтобы в случае отмены рейса была возможность оформить новую бронь. Он также рекомендовал покупать билеты напрямую через авиакомпанию. Эксперт предположил, что сторонние платформы будут автоматически выбирать наименьшее время стыковки.

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Кроме того, следует бронировать самый первый вылет дня, поскольку так меньше шансов нарваться на задержку. Если же перелет планируется с детьми, будет лучше выбрать время, совпадающее с часами их дневного сна, рассказала австралийская бортпроводница Лиз Симмон.

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