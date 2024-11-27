CNN: бортпроводники посоветовали оставить время для стыковок рейсов в праздники

Бортпроводники поделились секретами «выживания» во время перелетов в праздничные дни — они посоветовали оставлять время для стыковок рейсов и не путешествовать впритык к событию. Об этом они рассказали в беседе с CNN.

Член экипажа из Флориды Хантер Смит-Лихас заметил, что всегда следует брать билеты с вылетом за день до праздника, чтобы в случае отмены рейса была возможность оформить новую бронь. Он также рекомендовал покупать билеты напрямую через авиакомпанию. Эксперт предположил, что сторонние платформы будут автоматически выбирать наименьшее время стыковки.

Кроме того, следует бронировать самый первый вылет дня, поскольку так меньше шансов нарваться на задержку. Если же перелет планируется с детьми, будет лучше выбрать время, совпадающее с часами их дневного сна, рассказала австралийская бортпроводница Лиз Симмон.

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