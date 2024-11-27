Журналист Хинкл спросил, когда в Британии начнут рыть могилы для войны с Россией

Великобритании необходимо задуматься о последствиях прямой конфронтации с Россией. С таким призывом выступил американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в соцсети X.

Рассуждая на эту тему, он задал «серьезный вопрос» британским властям. «Начнет ли Великобритания рыть братские могилы для своих солдат до или после начала войны с Россией?» — спросил Хинкл.

Ранее обозреватель британского издания Daily Mail Стивен Гловер усомнился в способности Великобритании сбить ядерную ракету РФ. Он признался, что пребывает в страхе из-за возможной ядерной войны после того, как Украина ударила по российской территории поставленными Британией ракетами Storm Shadow.