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05:08, 27 ноября 2024Мир

Британским и французским войскам предрекли судьбу Наполеона в случае отправки на Украину

Меркурис: британские и французские войска повторят судьбу Наполеона на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jouni Porsanger / Globallookpress.com

Аналитик из Великобритании Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала предрек, что британские и французские войска повторят судьбу Наполеона Бонапарта в случае отправки на Украину.

«Самое время отправить Французский экспедиционный корпус, чтобы сражаться на Украине с русскими. В конце концов, это та же самая территория, где Наполеон потерпел поражение, как и многие другие», — подчеркнул эксперт.

Меркурис выразил мнение, что заявления об отправке войск на Украину появились на фоне политического и правительственного кризиса в Великобритании и Франции, которые грозят в том числе серьезными экономическими проблемами.

Ранее газета Le Monde сообщала, что в странах Европы возобновились разговоры об отправке военных или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. В частности, этот вопрос обсуждается президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. При этом их идея не находит поддержки у ряда других стран, включая Германию.

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