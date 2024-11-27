Меркурис: британские и французские войска повторят судьбу Наполеона на Украине

Аналитик из Великобритании Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала предрек, что британские и французские войска повторят судьбу Наполеона Бонапарта в случае отправки на Украину.

«Самое время отправить Французский экспедиционный корпус, чтобы сражаться на Украине с русскими. В конце концов, это та же самая территория, где Наполеон потерпел поражение, как и многие другие», — подчеркнул эксперт.

Меркурис выразил мнение, что заявления об отправке войск на Украину появились на фоне политического и правительственного кризиса в Великобритании и Франции, которые грозят в том числе серьезными экономическими проблемами.

Ранее газета Le Monde сообщала, что в странах Европы возобновились разговоры об отправке военных или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. В частности, этот вопрос обсуждается президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. При этом их идея не находит поддержки у ряда других стран, включая Германию.