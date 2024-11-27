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15:34, 27 ноября 2024Силовые структуры

Бывший адвокат Пашаев рассказал об очной ставке с мужем «королевы марафонов» Блиновской

Экс-адвокат Пашаев на очной ставке с Блиновским не узнал, откуда у него деньги
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывший адвокат Пашаев заявил о невиновности по делу о мошенничестве

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Во 2-м Западном окружном военном суде бывший адвокат Эльман Пашаев рассказал, что провел очную ставку с мужем «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексеем, но не смог узнать, откуда у него деньги. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Пашаев пожаловался, что во время очной ставки следователь задал вопрос, откуда деньги у Блиновского, которые он ему передал в качестве оплаты за обещание освободить его и его супругу от уголовного преследования. Он заявил, что следователь не дал ему узнать, откуда у Блиновских такие большие деньги. Во время рассмотрения жалобы на продление срока ареста Пашаеву до 15 января он и его защитник сказали, что муж Блиновской — единственный заявитель по уголовному делу в отношении бывшего адвоката и что все обвинение строится исключительно на его показаниях.

По данным следствия, речь идет о ситуации, произошедшей в феврале этого года. Тогда экс-адвокат убедил Алексея Блиновского в том, что за крупное вознаграждение сможет освободить его и его жену от уголовной ответственности. После этого экс-адвокат получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов США.

Ранее сообщалось, что Пашаев не признает свою вину по делу о мошенничестве. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».

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