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11:54, 27 ноября 2024Россия

Депутат Госдумы рассказал об умышленном «самостреле» участника СВО

Депутат Госдумы Иванов рассказал об умышленно травмировавшем себя участнике СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал об участнике специальной военной операции (СВО), который умышленно причинил вред своему здоровью. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политика.

Об этом случае парламентарий упомянул в сообщении, в котором он рассказал о порядке назначения выплат участникам спецоперации. Он отметил, что в случае умышленного вреда здоровью в выплате страховой компенсации могут отказать.

Один из таких бойцов — «самострелов», как назвал их Иванов — вышел с ним на связь. В чем именно заключалась просьба военнослужащего, депутат не уточнил.

Ранее в Госдуме рассказали о другом участнике СВО, который получал за участие в спецоперации всего 21 тысячу рублей. Денежное довольствие солдату стали выплачивать в полном объеме только после обращения за помощью его матери.

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