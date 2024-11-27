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20:53, 27 ноября 2024Культура

Дочь известной певицы рассказала о роли «грязной проститутки»

Сарик Андреасян предложил дочери певицы Славы сыграть «грязную проститутку»
Андрей Шеньшаков

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Дочь певицы Славы Александра Морозова призналась, что отказалась от роли в сериале Сарика Андреасяна. Об этом она сообщила корреспонденту «Пятого канала».

По словам девушки, ее приглашали сняться в очень популярный сериал, но она не пошла на пробы. Александра заявила, что очень хочет сниматься, но отказалась от возможности поработать с любимым режиссером из-за откровенных сцен. «Мне прислали роль какой-то грязной проститутки, я отказалась. Никогда не буду сниматься голой, у меня же сын растет», — заявила Александра.

Девушка добавила, что хочет развиваться в актерской профессии, а не строить вокальную карьеру по стопам своей знаменитой мамы.

Ранее стало известно, что Слава испытывает финансовые проблемы на фоне отмены концертов.

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