Европе предрекли экономические проблемы на фоне грядущего отопительного сезона

Эксперт по энергетике Юшков: экономику ЕС зимой ждут проблемы

Экономику Евросоюза (ЕС) зимой ждут проблемы на фоне грядущего отопительного сезона и потенциального роста цен на энергоносители, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. О возможных экономическиих проблемах Европы он порассуждал в разговоре с «Лентой.ру».

«Температура — это, конечно, базовый фактор, от которого зависят объем потребления энергии, газ и цены на него. Газ в Европе в основном используется для отопления. Поэтому на цены на газ и объем потребления очень сильно влияет именно температура. И последние пару лет именно поэтому европейцы относительно благополучно проходили отопительные сезоны, потому что было очень тепло: в прошлую зиму, например, с 2023 на 2024 год, температура во многих странах Европы вообще за зиму не опускалась ни разу ниже нуля. В Берлине, например, на Новый год было плюс 15. И это позволило им пройти отопительный сезон довольно легко. У них осталось очень много газа в подземных хранилищах на выходе из отопительного сезона, и это сбивало цены», — рассказал эксперт.

Сейчас же мы, наоборот, видим, что цены выросли. (...) Если они в начале ноября зашли в отопительный на сезон с 96-процентной заполненностью хранилищ газа, то сейчас уже меньше 87 процентов. Прошло буквально пару недель, и они так быстро стали проедать газы из ПХГ Игорь Юшков эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности

Он также рассказал и о других факторах, которые могут сказаться на ценообразовании в энергетической сфере. По его словам, наиболее вероятной является цена в 600-700 долларов за тысячу кубов.

«Сейчас еще большая проблема: США ввели санкции против "Газпромбанка", а именно через него "Газпром" обязан по российским законам принимать оплату за поставленный газ из недружественных стран. Поэтому тут встает вопрос, может быть и вообще перекроется даже по "Турецкому потоку", тогда в Европе еще больше дефицит будет. Через "Турецкий поток" проходит еще 15 миллиардов кубов», — отметил Юшков.

Если вдруг это произойдет, то мы можем увидеть цены и по 1000 долларов за 1000 кубов. В моменте, по крайней мере, такая реакция рынка может быть. Поэтому у Европымного проблем. Цены уже довольно высокие, могут вырасти еще больше. И это, кстати, основная проблема. Физически газа, я думаю, им хватит до конца отопительного сезон при любых раскладах фактически. Но вот сколько будет стоить этот газ — это большая проблема. У них основной ущерб будет именно экономический, из-за роста цен Игорь Юшков эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейский континент ждет самая холодная за последние два года зима. Агентство сослалось на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, специалисты которого спрогнозировали, что с декабря по март температуры в ЕС останутся в основном ниже уровней, наблюдавшихся в последние два года. В результате, как сообщается, вырастут цена на электроэнергию и спрос на отопление до самых высоких уровней с начала конфликта на Украине.

Несколькими днями ранее Евростат информировал, что Евросоюзу пришлось повысить расходы на приобретение российского газа в III квартале на 150 процентов. Выросли и объемы этого импорта. Кроме того, отмечалось, что российская доля в европейском импорте СПГ в III квартале 2024 года выросла на 20 процентов. На поставки из США приходится 35 процентов.