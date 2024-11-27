Европе предрекли экономические проблемы на фоне грядущего отопительного сезона

Экономику Евросоюза (ЕС) зимой ждут проблемы на фоне грядущего отопительного сезона и потенциального роста цен на энергоносители, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. О возможных экономическиих проблемах Европы он порассуждал в разговоре с «Лентой.ру».
«Температура — это, конечно, базовый фактор, от которого зависят объем потребления энергии, газ и цены на него. Газ в Европе в основном используется для отопления. Поэтому на цены на газ и объем потребления очень сильно влияет именно температура. И последние пару лет именно поэтому европейцы относительно благополучно проходили отопительные сезоны, потому что было очень тепло: в прошлую зиму, например, с 2023 на 2024 год, температура во многих странах Европы вообще за зиму не опускалась ни разу ниже нуля. В Берлине, например, на Новый год было плюс 15. И это позволило им пройти отопительный сезон довольно легко. У них осталось очень много газа в подземных хранилищах на выходе из отопительного сезона, и это сбивало цены», — рассказал эксперт.
Сейчас же мы, наоборот, видим, что цены выросли. (...) Если они в начале ноября зашли в отопительный на сезон с 96-процентной заполненностью хранилищ газа, то сейчас уже меньше 87 процентов. Прошло буквально пару недель, и они так быстро стали проедать газы из ПХГ
Он также рассказал и о других факторах, которые могут сказаться на ценообразовании в энергетической сфере. По его словам, наиболее вероятной является цена в 600-700 долларов за тысячу кубов.
«Сейчас еще большая проблема: США ввели санкции против "Газпромбанка", а именно через него "Газпром" обязан по российским законам принимать оплату за поставленный газ из недружественных стран. Поэтому тут встает вопрос, может быть и вообще перекроется даже по "Турецкому потоку", тогда в Европе еще больше дефицит будет. Через "Турецкий поток" проходит еще 15 миллиардов кубов», — отметил Юшков.
Если вдруг это произойдет, то мы можем увидеть цены и по 1000 долларов за 1000 кубов. В моменте, по крайней мере, такая реакция рынка может быть. Поэтому у Европымного проблем. Цены уже довольно высокие, могут вырасти еще больше. И это, кстати, основная проблема. Физически газа, я думаю, им хватит до конца отопительного сезон при любых раскладах фактически. Но вот сколько будет стоить этот газ — это большая проблема. У них основной ущерб будет именно экономический, из-за роста цен
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейский континент ждет самая холодная за последние два года зима. Агентство сослалось на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, специалисты которого спрогнозировали, что с декабря по март температуры в ЕС останутся в основном ниже уровней, наблюдавшихся в последние два года. В результате, как сообщается, вырастут цена на электроэнергию и спрос на отопление до самых высоких уровней с начала конфликта на Украине.
Несколькими днями ранее Евростат информировал, что Евросоюзу пришлось повысить расходы на приобретение российского газа в III квартале на 150 процентов. Выросли и объемы этого импорта. Кроме того, отмечалось, что российская доля в европейском импорте СПГ в III квартале 2024 года выросла на 20 процентов. На поставки из США приходится 35 процентов.