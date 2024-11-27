Дубинский допустил передачу Зеленским полномочий Верховной Раде из-за России

Президент Украины Владимир Зеленский может передать свои полномочия Верховной Раде, чтобы избежать принятия решения по соглашению с Россией. Такую возможность допустил депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, в парламенте «активно циркулируют» подобные слухи. Дубинский добавил, что в целях соглашения с РФ, как предполагается, могут выбрать «компромиссную фигуру».

До этого депутат Рады рассказал, что Зеленский превратился в «верховного ТЦКшника» для всего мира. Как указал Дубинский, в обязанности «ТЦКшника» входит обеспечение продолжения боевых действий и выпрашивание оружия и денег у Запада.

Ранее Дубинский заявил, что после краха на Украине все политики открестятся от Владимира Зеленского. По его мнению, когда все в стране рухнет, политики «будут строить из себя невиновных, которые просто “делали то, что решил президент”».