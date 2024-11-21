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17:51, 21 ноября 2024Бывший СССР

В Раде раскрыли подробности судьбы Зеленского после краха на Украине

Нардеп Дубинский: после краха на Украине все политики открестятся от Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

После краха на Украине все политики открестятся от президента Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады страны Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Сейчас нардеп находится в СИЗО по делу о госизмене. По его словам, когда все на Украине рухнет, то все политики в стране «будут строить из себя невиновных, которые которые просто “делали то, что решил президент”».

Дубинский добавил, что народ Украины его за это растерзает, пока все политики будут покидать страну. Среди возможных направлений нардеп выделил Турцию, Великобританию, Россию, а также Ближний Восток.

Ранее Александр Дубинский заявил, что основой «плана стойкости» Владимира Зеленского являются репрессии. «Основой "плана стойкости" (...) будут новые потужные репрессии — против всех, на кого падет око Зеленского», — рассказал нардеп из СИЗО.

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