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17:23, 27 ноября 2024Бывший СССР

Глава Минобороны Литвы подтвердил отсутствие признаков диверсии при крушении самолета

Глава Минобороны Литвы: признаков диверсии при крушении самолета DHL нет
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Lukas Balandis / BNS / Reuters

Признаков диверсии при крушении самолета компании DHL близ аэропорта Вильнюса нет. Об этом заявил глава Министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас, передает РИА Новости.

«С учетом всего того, что мы имеем сейчас и что мы знаем, нет никаких указаний на то, что может иметь место диверсия», — рассказал глава оборонного ведомства.

По его словам, внешнего воздействия на самолет не было, а анализ черных ящиков поможет показать, что произошло внутри. Выжившие пилоты, как добавил Касчюнас, сообщили, что в самолете не было какой-либо тревоги.

Ранее стало известно, что на месте падения самолета специалисты нашли черный ящик. Комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщил, что черный ящик с записью разговоров с диспетчерами и показаниями приборов имеет особое значение, так как первичная информация не дает никаких догадок о причине авиакатастрофы.

Самолет компании DHL потерпел крушение в столице Литвы утром 25 ноября.

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